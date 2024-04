Die Fallout-Serie bekommt anscheinend eine zweite Staffel

HQ

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Amazon himmelhohe Erwartungen an seine kommende TV-Serie hat, die auf Fallout basiert. Denn noch bevor sie überhaupt ihre Amazon Prime Video-Premiere hatte (Donnerstagmorgen für die meisten von uns in Europa, da sie um 2 Uhr BST / 3 Uhr MESZ ankommen wird), ist es anscheinend offensichtlich, dass die zweite Staffel grünes Licht erhalten hat.

Variety berichtet, dass die Serie eine Steuergutschrift in Höhe von 25 Millionen US-Dollar vom Bundesstaat Kalifornien erhalten wird, da die Fortsetzung der Serie anscheinend dort gedreht wird und der Rabatt offensichtlich auf den Antrag von Amazon zurückzuführen ist. Die erste Staffel wurde hauptsächlich in New York (und einige Szenen in Utah) gedreht, und die Tatsache, dass die Dreharbeiten nun nach Kalifornien verlegt werden, lässt vermuten, dass die zweite Staffel zumindest teilweise in der Republik Neukalifornien spielen wird.

So oder so, wir freuen uns natürlich, dass die Serie fortgesetzt wird, und wir werden in Kürze mit unserer Rezension der Fallout-Serie zurückkehren.