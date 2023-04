Die Fähigkeiten von Ballistic werden im Launch-Trailer von Apex Legends' Staffel 17 angeteasert

HQ

Als Respawn schließlich bestätigte, dass Ballistic zu Apex Legends stoßen wird, wenn Staffel 17 am 9. Mai beginnt, zeigten sie auch Einblicke in das, was er kann. Jetzt ist es Zeit für einen genaueren Blick.

Das talentierte Studio hat uns wie versprochen den Launch-Trailer von Season 17: Arsenal zur Verfügung gestellt, der im Grunde bestätigt, dass Ballistics Ultimate die Waffen des gesamten Teams verbessern wird, und gleichzeitig bekräftigt, dass er in der Lage ist, die aller anderen zu debuffen. Erwarten Sie, genau zu sehen, wie sie funktionieren, einige Kartenänderungen und mehr, wenn der Gameplay-Trailer der Saison am Montag kommt.