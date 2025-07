Die F1-Film-Cinematic-Challenges sind jetzt in F1 25 verfügbar.

HQ

Die Formel 1 hat in diesem Sommer die Welt im Sturm erobert, was vor allem dem massiven F1-Film zu verdanken ist, der kürzlich in den Kinos debütierte. Aber was ist mit denen, die eine tiefergehende Erfahrung mit dem fiktiven Team im Film APXGP suchen? Codemasters' F1 25 hat gerade seine F1-Film-Crossover-Szenarien hinzugefügt, die für alle verfügbar sind, die das Iconic Edition vorbestellt haben oder das Bundle seitdem separat erworben haben.

Was die vollständige Hinzufügung betrifft, so wird uns gesagt, dass wir sechs einzigartige filmische Herausforderungen erwarten können, die von der Geschichte und den Charakteren des Films inspiriert sind. Die Szenarien führen die Action nach Silverstone, Monza, Zandvoort, Mexiko-Stadt, Spa-Francorchamps und Abu Dhabi, und in jedem Szenario müssen die Spieler "dramatische Wetterumschwünge und strategische Gameplay-Herausforderungen bewältigen, wobei die Fähigkeiten der Spieler den Ausgang der Rennen bestimmen werden". Wenn du es schaffst, erfolgreich zu sein, schaltest du den Helm von Sonny Hayes (Brad Pitts Charakter) frei, den du in F1 World oder Driver Career tragen kannst.

Ansonsten wurden seit der Einführung von APXGP im Spiel die Fahrerwertungen für Sonny und Joshua Pearce von Damson Idris enthüllt, wobei Sonny eine sehr bewundernswerte Punktzahl von 87 erhält (vor allem dank einer Erfahrungsbewertung von 94 und einem Rennkunst-Wert von 93), während Pearce auf 82 kommt.