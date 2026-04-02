Die F1 Academy fügt neue Rennen in Kanada und den USA hinzu, um das Rennen in Saudi-Arabien zu ersetzen

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Die Formel 1 sagte ihre beiden April-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Krieges im Nahen Osten ab und entschied sich, sie nicht neu zu terminieren oder zu ersetzen, wodurch die 24-Grand-Prix-Saison in eine 22-Grand-Prix-Saison verwandelt wurde. Andere Motorsportwettbewerbe, wie MotoGP, versuchten etwas anderes: Sie verlegten den Großen Preis von Katar von April auf November.

Die F1 Academy versuchte eine andere Idee. Nach der Absage der Rennen in Saudi-Arabien fügten sie ein weiteres in Montreal und Austin hinzu: Der Circuit Gilles Villeneuve in Montreal wird im Mai die zweite Runde der F1-Akademie ausrichten, Austin wird im Oktober der fünfte Stopp sein. Die zusätzlichen Stopps in Kanada und den USA werden ein Drei-Rennen-Format haben, mit einem Eröffnungsrennen, das als Qualifikationsrennen dient, um das Starterfeld für das folgende Rennen zu bestimmen.

Der Umzug stellt den Kalender wieder auf 14 Rennen verteilt auf sechs Läufe in fünf Ländern. Die F1 Academy, die 2023 ins Leben gerufen wurde, ist ein Wettbewerb für Frauen im Alter von 16 bis 25 Jahren.