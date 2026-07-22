Die Expedition entdeckt 31 neue Tiefseearten vor der Küste Brasiliens

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Es ist noch nicht lange her, dass Forscher in der Demokratischen Republik Kongo eine neue Affenart entdeckten, was zeigt, wie viel auf unserem Planeten noch entdeckt werden muss. Doch unter der Meeresoberfläche gibt es noch mehr, das noch unerforscht ist, und The Weather Channel berichtet, dass eine Expedition des Schmidt Ocean Institute in nur zwei Wochen 31 neue Tiefseearten vor der Küste Brasiliens entdeckt hat.

Die meisten dieser Kreaturen sind äußerst ungewöhnlich, darunter eine nahezu unsichtbare Qualle, ein blitzschneller, schlangenähnlicher Siphonophor und zwei einzellige, aber größere Organismen. Eine demütigende Erinnerung daran, wie wenig wir noch wissen.