Die ewige Rock Band 4 Party neigt sich dem Ende zu

Es gibt nur sehr wenige Spiele, die sich jemals rühmen können, eine Unterstützung zu haben, die auch nur annähernd dem entspricht, was Harmonix Rock Band 4 gegeben hat. Seit seinem Debüt Ende 2015 hat der Titel über acht Jahre lang ständig neue DLC-Inhalte erhalten, die in fast 3.000 spielbaren Songs gipfelten, und mehr als das, wenn man spielbare Spiel-Soundtracks mit einbezieht. Unnötig zu erwähnen, dass, obwohl ein Großteil dieser Inhalte kostenpflichtige Premium-Inhalte sind, Rock Band 4 Spieler nicht an neuen Möglichkeiten gehungert haben, den Titel zu genießen.

Doch damit ist nun Schluss. In einem neuen Blogbeitrag hat Harmonix bestätigt, dass der finale Rock Band 4 DLC nächste Woche, am 25. Januar 2024, erscheinen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Live-Service-Elemente für das Spiel in Betrieb bleiben werden, einschließlich Rivals Saisons und Online-Spielen, aber dass es keine neuen DLCs mehr für das Spiel geben wird.

"Nach über 8 Jahren wöchentlicher Rock Band 4 DLC-Veröffentlichungen sind wir hier, um euch wissen zu lassen, dass der 25. Januar die letzte DLC-Veröffentlichung der RB4-Ära sein wird. Alle anderen Live-Dienste werden wie gewohnt weitergehen, einschließlich der Rivals-Saisons, des Online-Spiels und alles andere."

Auf die Frage, wofür Harmonix seine Ressourcen in Zukunft einsetzen wird, merkt der Entwickler an, dass er sich immer noch dem Wachstum von Fornite Festival verschrieben hat und dass er beabsichtigt, in Zukunft Rock Band 4 Instrumentenunterstützung für dieses Spiel zu bringen. Laut dem letzten DLC-Stapel soll es "einige Tränen geben, die unsere Gefühle über diesen Moment zusammenfassen."