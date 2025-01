Die ewige Debatte: Power Off vs. Rest-Modus

HQ

Die Ruhemodus-Funktion von PlayStation gibt es schon seit einigen Generationen, wobei sie mit der PS3 eingeführt wurde und mit der PS4 zu einem festen Bestandteil wurde. In diesem Modus können Konsolen Energie sparen und gleichzeitig wichtige Aufgaben wie das Herunterladen von Spielen oder das Aufladen von Controllern ausführen. Mit der PS5 haben die Spieler wieder die Wahl, ihre Konsole entweder komplett auszuschalten oder im Ruhemodus zu belassen. Aber wie nutzen die Spieler es eigentlich?

Laut Cory Gasaway, Vice President of Games, Products, and Player Experiences bei Sony Interactive Entertainment, ist die Nutzung des Ausschalt- und des Ruhemodus fast gleichmäßig verteilt. In einem kürzlichen Interview mit Game File verriet Gasaway, dass die Hälfte der PS5-Nutzer ihre Konsole komplett ausschaltet, während die andere Hälfte es vorzieht, sie aus Bequemlichkeit im Ruhemodus zu belassen.

Der Ruhemodus verbraucht zwar nur minimalen Energieverbrauch, bietet aber den Vorteil, dass Hintergrundvorgänge wie Updates und Ladevorgänge fortgesetzt werden können. Es scheint jedoch, dass nicht alle Spieler dies für notwendig halten, insbesondere wenn ihre PS5 keine Inhalte herunterladen oder installieren muss. Bleibt die Frage: Ziehen Sie es vor, Ihre Konsole komplett herunterzufahren oder im Ruhemodus zu belassen?