Die europäischen Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschafts-Qualifikationsmeisterschaften 2026 beginnen an diesem Wochenende

HQ

Es ist Zeit für ein D-D-D-Duell! An diesem Wochenende beginnt die europäische Etappe der Yu-Gi-Oh! 2026 World Championship Qualifier - Nationals, wobei das Publikum in vier Kategorien gegeneinander antreten kann, um sich als Duellmeister zu beweisen und sich einen Platz bei den Qualifikationsrunden zur Weltmeisterschaft zu sichern, die im kommenden Juli stattfinden sollen.

Die Einsätze sind bei den Nationals bereits hoch, denn Duellanten aus dem ganzen Kontinent reisen zu Austragungsorten in 16 Ländern, um zu versuchen, Nationalmeister zu werden. Natürlich kannst du, wenn du noch weiter über diesen Preis hinausgehen möchtest, einen Platz bei den bereits erwähnten Weltmeisterschaftsqualifikationen in Brüssel vom 10. bis 12. Juli verdienen und dich vielleicht sogar bei den Weltmeisterschaften in Ariake, Japan, vom 28. bis 30. August wiederfinden.

Das ist vielleicht ein bisschen voreilig, denn zuerst haben wir es dieses Wochenende mit den Nationals zu tun. Spieler können in Yu-Gi-Oh! Master Duel und Yu-Gi-Oh! Duel Links über die Spielmodi Speed Duel und Rush Duel sowie im traditionellen Yu-Gi-Oh! TCG antreten.

Nationale Meisterschaften finden im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien sowie in vielen anderen Ländern statt, und für die jüngeren Duellanten gibt es die Dragon Duel National Championship, an der Spieler teilnehmen dürfen, die 2012 oder später geboren sind.