Die europäischen Staats- und Regierungschefs geben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie Dänemark in Bezug auf Grönland unterstützen

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag schnell Dänemark und Grönland unterstützt, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut Interesse signalisiert hatte, die Kontrolle über das arktische Gebiet zu übernehmen, was in den NATO-Hauptstädten neue Unruhe auslöste.

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Führer Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Polens, Spaniens, Großbritanniens und Dänemarks, dass Grönland "seinem Volk gehört" und nur Dänemark und Grönland das Recht haben, über die Zukunft der Insel zu entscheiden. Die Botschaft war eine klare Rüge von Trumps wiederholten Behauptungen, dass die Vereinigten Staaten Grönland für die Verteidigung "brauchen".

Die Erklärung betonte, dass die Sicherheit in der Arktis gemeinsam über die NATO geregelt werden müsse, und stellte fest, dass die europäischen Verbündeten ihre militärische Präsenz und Investitionen in der Region gemeinsam mit den Vereinigten Staaten verstärkt haben.

Die Befürchtungen haben sich verstärkt, nachdem ein US-Militärangriff am Wochenende zur Festnahme des Präsidenten Venezuelas führte, was bei den Verbündeten Befürchtungen schürte, dass Washington anderswo einseitig handeln könnte. Grönlands strategische Lage und Mineralreichtum machen es besonders empfindlich, obwohl es durch die NATO-Mitgliedschaft Dänemarks geschützt ist.

Gemeinsame Erklärung zu Grönland:

Erklärung von Präsident Macron von Frankreich, Bundeskanzler Merz, Premierminister Meloni aus Italien, Premierminister Tusk aus Polen, Premierminister Sánchez aus Spanien, Premierminister Starmer aus dem Vereinigten Königreich und Premierminister Frederiksen aus Dänemark zu Grönland.

Die arktische Sicherheit bleibt eine zentrale Priorität für Europa und ist entscheidend für die internationale und transatlantische Sicherheit.

Die NATO hat deutlich gemacht, dass die Arktisregion Priorität hat und die europäischen Verbündeten Verantwortung übernehmen. Wir und viele andere Alliierte haben unsere Präsenz, Aktivitäten und Investitionen verstärkt, um die Arktis sicher zu halten und Gegner abzuschrecken. Das Königreich Dänemark – einschließlich Grönland – ist Teil der NATO.

Die Sicherheit in der Arktis muss daher gemeinsam mit NATO-Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, erreicht werden, indem die Prinzipien der UN-Charta gewahrt werden, darunter Souveränität, territoriale Integrität und die Unverletzlichkeit der Grenzen. Das sind universelle Prinzipien, und wir werden nicht aufhören, sie zu verteidigen.

Die Vereinigten Staaten sind ein wesentlicher Partner in diesem Vorhaben, sowohl als NATO-Verbündeter als auch durch das Verteidigungsabkommen zwischen dem Königreich Dänemark und den Vereinigten Staaten von 1951.

Grönland gehört seinem Volk. Es liegt an Dänemark und Grönland, und nur ihnen, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen.