Die Spannungen zwischen der Europäischen Union und Russland sind in letzter Zeit immer deutlicher geworden. Nun wählt Moldawien an diesem Wochenende eine Wahl, die darüber entscheiden könnte, ob das Land seinen Weg in die Europäische Union vertieft oder sich wieder unter den Einfluss Russlands stellt. Die Behörden behaupten, Russland habe enorme Ressourcen in Desinformationskampagnen, Stimmenkaufprogramme und sogar die Schulung von Gruppen gesteckt, um Unruhen zu provozieren, während die Oppositionsparteien diese Anschuldigungen als politisches Theater abtun. Die pro-europäische PAS-Partei stellt die Abstimmung als entscheidende Schlacht um die Zukunft Moldawiens dar und verspricht eine engere Integration in die Europäische Union, während Rivalen neue Beziehungen zu Russland fordern. Angesichts der wirtschaftlichen Not, die die Unzufriedenheit schürt, und der großen Stimmen in der Diaspora bleibt das Ergebnis ungewiss, aber es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor.