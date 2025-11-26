Die Europäische Union stimmt für eine Vertiefung der Verteidigungsindustrie-Beziehungen zur Ukraine

HQ

Die EU-Abgeordneten stimmten am Dienstag dafür, die Integration zwischen der Verteidigungsindustrie des Blocks und der Ukraine zu stärken, und genehmigten ein Programm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro (1,7 Milliarden US-Dollar), darunter 300 Millionen Euro (345 Millionen US-Dollar) für das Ukraine Support Instrument. Die Abstimmung findet statt, während die von den USA unterstützten Friedenspläne für die Ukraine weiterhin unsicher sind und Russlands unkonventionelle Kriegsführung die EU weiterhin herausfordert.

Die Maßnahme wurde im Europäischen Parlament mit 457 Stimmen dafür, 148 dagegen und 33 Enthaltungen angenommen. Der französische Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann sagte, das Programm "werde es uns ermöglichen, ein widerstandsfähigeres und souveräneres Europa aufzubauen", indem es mit der Ukraine zusammenarbeitet, um einen modernen militärisch-industriellen Komplex zu entwickeln. EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius betonte die Bedeutung ukrainischer Innovation zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten.

EU-Verteidigungsausgaben erreichen 392 Milliarden Euro

Die Verteidigungsausgaben der EU sollen in diesem Jahr 392 Milliarden Euro (450 Milliarden US-Dollar) erreichen, fast doppelt so hoch wie vor dem Krieg. In den nächsten zehn Jahren erwartet die Europäische Kommission rund 3,4 Billionen Euro (4 Billionen US-Dollar) an Verteidigungsausgaben und schlägt eine langfristige Haushaltserhöhung für Verteidigung und Weltraum auf 131 Milliarden Euro (153 Milliarden US-Dollar) vor.

Das Programm ermöglicht es ukrainischen Unternehmen außerdem, an EU-Verteidigungsprojekten wie der Eastern Flank Watch, der Drone Defense Initiative und Space Shield teilzunehmen, was militärische Innovationen fördert und gleichzeitig industrielle Unabhängigkeit und kollektive Sicherheit im gesamten Block fördert. Die EU-Mitgliedstaaten werden ermutigt, militärische Ausrüstung hauptsächlich innerhalb der Union zu beschaffen, mit ausländischen Käufen nur, wenn es notwendig ist.

Kubilius hob hervor, dass die Reformen darauf abzielen, größere Nationen daran zu hindern, schwächere zu dominieren. "Deshalb bin ich für ein starkes Europa und eine starke europäische Rüstungsindustrie", sagte er und erinnerte sich an die Erfahrungen Litauens unter der sowjetischen Besatzung.