Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Europäische Kommission bekräftigte am Mittwoch, dass die Aufhebung oder Änderung der Sanktionen gegen Russland vom vollständigen Abzug seiner Streitkräfte aus der Ukraine abhängt.

Diese Position kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten separat Abkommen mit Kiew und Moskau ausgehandelt haben, die darauf abzielen, die Feindseligkeiten auf See und gegen die Energieinfrastruktur einzustellen. Die EU war zwar nicht an diesen Gesprächen beteiligt, begrüßte aber die Unterstützung Washingtons für die Ukraine.

Unterdessen gehen die Diskussionen über zusätzliche Zölle auf russische Agrarexporte weiter, was die entschlossene Haltung der EU bestärkt. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Moskau auf diese jüngsten Bedingungen für Sanktionen der Europäischen Union reagieren wird.