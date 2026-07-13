Die Europäische Kommission räumt ein, dass sie auf institutioneller Ebene wenig tun kann, um Sonys Entscheidung zu verhindern, physische Discs auf PlayStation schrittweise einzustellen

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Die letzten Wochen in der Videospielbranche waren auf allen Ebenen ebenso dramatisch wie polarisierend. Von dem 'Reset' und den Massenredundanzen bei Xbox bis zur Ankündigung, dass PlayStation physische Discs bis 2028 auslaufen wird.

Bezüglich dieses Schrittes scheint ein bedeutender Teil der Konsolennutzer von Sony protestiert zu haben und eine der größten Kritikkampagnen gegen Sony und PlayStation in der Geschichte gestartet zu haben, was zu einigen Unruhen in der Social-Media-Kommunikation des Unternehmens geführt und zu merkwürdigen Maßnahmen des Managements geführt hat, wie etwa dem Verkauf von 56 Prozent der Aktien des Vorsitzenden nur zwei Tage nach der Ankündigung der Maßnahme. Darüber hinaus versuchen Spieler, die Kampagne 'Stop Killing Games' wiederzubeleben und Maßnahmen zum Schutz physischer Videospielformate in der Europäischen Union zu erwirken, doch es sieht nicht so aus, als würde dies Wirklichkeit werden.

Wir sagen das, weil bereits eine offizielle Antwort von der Europäischen Kommission über ihren europäischen Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz, Michael McGrath, herausgegeben wurde. In einem Gespräch mit der Presse im Europäischen Parlament in Straßburg kommentierte er, dass die Europäische Union Sonys Entscheidung nicht verhindern oder eingreifen könne: "Letztlich geht es um wirtschaftliche und vertragliche Freiheiten, und Unternehmen dürfen Spiele und Dienstleistungen nach eigenem Ermessen anbieten, sofern die Rechte der Verbraucher gemäß nationaler und EU-Gesetzgebung vollständig geschützt sind."

Obwohl die Initiative 'Stop Killing Games' ebenfalls in den Beratungen der Europäischen Kommission ins Stocken geraten zu sein scheint, erklärten Präsidentin Ursula von der Leyen und Michael McGrath, dass sie gemeinsam mit Videospiel-Publishern einen 'Verhaltenskodex' zur Regulierung des Lebenszyklus von Videospielen erarbeiten werden.