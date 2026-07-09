Die EU zwingt Fluggesellschaften, bei Ticketpreisen transparenter zu sein, und Ryanair ist wütend

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Das Europäische Parlament arbeitet mit Plänen voran, es Billigfluggesellschaften zu erschweren, Tickets zu vermarkten, die Standardhandgepäck ausschließen. Obwohl solche Tickets weiterhin verfügbar sein werden, berichtet Euronews, dass die erste angezeigte Option ein Ticket sein muss, das ein Stück Handgepäck enthält.

Du kannst die Tasche dann entfernen, wenn du keine brauchst, um den niedrigeren Preis zu bekommen (oder zusätzliche Annehmlichkeiten hinzufügen, wenn du bereit bist, mehr zu zahlen). Darüber hinaus bedeuten die neuen Regeln auch, dass alle Fahrgäste ein Gepäck mit den Maßen 40 x 30 x 15 Zentimeter kostenlos mitbringen dürfen, dass die Fahrgäste eine Entschädigung von 300 bis 600 Euro für Verspätungen von mindestens drei Stunden erhalten und dass es keine Kosten mehr gibt, falsch geschriebene Namen auf den Tickets zu korrigieren.

Außerdem gibt es Regeln, die vorschreiben, dass Kinder bei einem Erziehungsberechtigten sitzen dürfen und dass Fluggesellschaften Rückflüge nicht stornieren dürfen, selbst wenn der Abflug verpasst wurde (es ist natürlich möglich, mit einem späteren Flug zu reisen, aber oft verfällt das Recht auf den gebuchten Rückflug).

Travel Weekly berichtet jedoch, dass alles andere darüber glücklich sind, und Ryanair-CEO Michael O'Leary hat seine Beschwerden bereits lautstark geäußert.