Die EU wird diese Woche Verteidigungspartnerschaften mit Australien, Island und Ghana schließen, kündigt Kallas an

Die Europäische Union steht kurz davor, Verteidigungspartnerschaften mit Australien, Island und Ghana zu formalisieren, kündigte EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas am Montag in Brüssel an. Sie sagt, diese Abkommen seien Teil eines umfassenderen Bemühens, internationale Partnerschaften angesichts wachsender globaler Sicherheitsrisiken zu diversifizieren.

Auf der EU-Botschafterkonferenz hob Kallas den Zusammenhang zwischen den Krisen im Nahen Osten und Russlands anhaltendem Krieg gegen die Ukraine hervor und betonte, dass beide die Erosion des Völkerrechts widerspiegeln. "Eine wachsende Zahl von Ländern weltweit versucht, ihre Partnerschaften zu diversifizieren, um das erhöhte Risiko zu bewältigen", sagte sie.

Die neuen Partnerschaften zielen darauf ab, die Verteidigungszusammenarbeit zu stärken, die Einsatzbereitschaft gegenüber neuen Bedrohungen sicherzustellen und gemeinsame Sicherheitsinteressen in mehreren Regionen zu fördern. Kallas fügte hinzu, dass viele andere Länder Interesse an ähnlichen Initiativen bekundet haben, was auf eine Verschiebung hin zu einer breiteren, von der EU geführten Verteidigungszusammenarbeit über Europa hinaus hinweist.

Wie sie in den sozialen Medien sagt:

Wir sehen eine neue Weltordnung, die von Wettbewerb und Zwangspolitik geprägt ist, mit militärischen Mächten, die darauf abzielen, Einflusssphären zu etablieren. Wie wir auf diesen Moment reagieren, wird uns definieren. Unser Erfolg hängt davon ab, wie wir unter unseren Prioritäten liefern und internationale Unterstützung mobilisieren. Auszug aus meiner Rede auf unserer EU-Botschafterkonferenz HIER.