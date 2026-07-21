Die EU versucht, die Kündigung von Abonnements zu erleichtern

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Digitale Abonnements zu kündigen ist nicht immer einfach; Die Option ist oft gut versteckt und kann manchmal nicht einmal über Apps ausgeführt werden, sondern erfordert stattdessen einen Computer oder einen Anruf. Die EU möchte dies nun mit dem vorgeschlagenen Digital Fairness Act ändern, der voraussichtlich noch in diesem Jahr eingeführt wird.

Tekniksajten berichtet, dass "97 Prozent der meistgenutzten Websites und Apps in der EU mindestens eine manipulative Designtechnik verwendet haben", um zu verhindern, dass Sie Ihr Abo wie beabsichtigt kündigen. Dies kostet EU-Bürger natürlich jedes Jahr viele Milliarden.

Die Anmeldung für Abonnements hingegen ist viel einfacher und manchmal so einfach, dass man es versehentlich tun kann. Wenn der Vorschlag angenommen wird, sollte es genauso einfach sein, ein Abonnement zu kündigen, wie sich für eines anzumelden.