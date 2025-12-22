Die EU unterstützt Dänemark, nachdem Trump am Sonntag einen Sondergesandten nach Grönland ernannt hat

HQ

Die Europäische Union hat erklärt, dass die Souveränität und territoriale Integrität des Königreichs Dänemark, einschließlich Grönlands, bewahrt werden müssen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Sondergesandten für die arktische Insel ernannt hatte.

Ein EU-Sprecher sagte am Montag, dass die Achtung der Grenzen Dänemarks für den Block "wesentlich" sei und bekräftigte damit eine langjährige EU-Position. "Die Wahrung der territorialen Integrität des Königreichs Dänemark, seiner Souveränität und der Unlebensfähigkeit seiner Grenzen ist für die Europäische Union unerlässlich."

Die Kommentare kamen, als Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen eine seltene gemeinsame Rüge gegen Washington aussprachen. "Man kann keine anderen Länder annektieren", sagten sie und betonten, dass Grönland den Grönländern gehört und seine territoriale Integrität respektiert werden müsse.

Jeff Landry als US-Sondergesandter in Grönland

Trump ernannte am Sonntag den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum US-Sondergesandten für Grönland, ein Schritt, der die Spannungen neu entfachte, nachdem der Präsident erneut vorgeschlagen hatte, die USA sollten aus Sicherheitsgründen die Kontrolle über das mineralreiche Gebiet übernehmen. Landry sagte, es sei eine Ehre, zu dienen, und sprach über die Förderung der US-Interessen – Äußerungen, die dänische Beamte als inakzeptabel bezeichneten.

Dänemarks Außenminister sagte, er werde den US-Botschafter um eine Erklärung laden, während die grönländischen Führungskräfte darauf bestanden, die Ernennung werde ihren demokratischen Weg nicht verändern. Obwohl die meisten Grönländer eine spätere Unabhängigkeit von Dänemark befürworten, zeigen Umfragen wenig Unterstützung für einen Anschluss an die Vereinigten Staaten.