Die EU-Staats- und Regierungschefs haben den Plan unterstützt, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine zu nutzen: Rund 210 Milliarden Euro

Am Donnerstag einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs darauf, 2026 und 2027 eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine zu nutzen, was auf eine mögliche Verschiebung in der Unterstützung des Blocks für Kiew hindeutet, sagte Polens Premierminister Donald Tusk nach Gesprächen in Brüssel.

Tusk sagte, es gebe breite Einigkeit darüber, dass die Nutzung russischer Vermögenswerte, die nach der Invasion Moskaus 2022 eingefroren wurden, für Europa gerechtfertigt und vorteilhaft sei, obwohl einige Länder vorsichtig bleiben und starke rechtliche und finanzielle Schutzmaßnahmen suchen.

Rund 210 Milliarden Euro russischer Vermögenswerte sind in der EU eingefroren, wobei der Großteil im belgischen Euroclearing-Clearinghaus gehalten wird. Belgien und andere Staaten befürchten mögliche rechtliche oder finanzielle Vergeltungsmaßnahmen Russlands und machen Garantien zum zentralen Fokus der Gespräche.

Anstatt sich auf neue gemeinsame EU-Kreditaufnahmen zu verlassen, tendieren die Staatschefs nun zu einem Modell des "Reparationskredits", das durch russische Vermögenswerte abgesichert ist, mit weiteren technischen Verhandlungen in den kommenden Monaten.

Polens Premierminister Donald Tusk:

"Wir streben sicherlich einen Durchbruch an, und dieser Durchbruch bedeutet, dass sich alle einig sind, dass es sich lohnt, es zu versuchen, und dass der Einsatz russischer Ressourcen für die Ukraine gerechtfertigt und gut für Europa wäre, aber einige Länder werden bis zum Ende kämpfen, um ihre Garantien zu maximieren."

"Diese Erklärung, dass wir alle russische Vermögenswerte für die Ukraine nutzen wollen, wurde gemacht, und ich glaube nicht, dass jemand davon abweichen wird."

"Wir haben viele zunehmend technische Diskussionen vor uns, denn die Länder, die am stärksten von russischen Finanzrepressalien in der Zukunft bedroht sind, vor allem Belgien, aber nicht nur, suchen nach Schutzmaßnahmen."

"Die Nutzung des sogenannten Headroom im EU-Haushalt weckt in wichtigen EU-Ländern keine Begeisterung, daher sehe ich keine Hoffnung auf Pläne, europäische Gelder dafür einzusetzen. Wir werden die Reparationskredite auf Basis russischer Vermögenswerte betrachten und stattdessen Garantien für die am meisten gefährdeten Länder wie Belgien bereitstellen, damit diese Garantien ernst genommen werden."