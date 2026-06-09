Die EU schließt russisches Militärpersonal den Eintritt in die Union aus

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Die EU und andere Länder weltweit verhängen weiterhin neue Beschränkungen gegen Russland aufgrund seines Krieges gegen die Ukraine, und heute hat die EU eine weitere Reihe von Maßnahmen angekündigt. Nach dem 21. EU-Sanktionspaket ist Russen, die seit 2022 im Militär dienen, nun vom EU-Besuch ausgeschlossen.

Das Paket wurde von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen präsentiert, und wenn man den sozialen Medien nach urteilt, fragen sich viele nun, warum dies überhaupt erlaubt wurde.