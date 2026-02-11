Die EU schlägt vor, 5G-Netze zur Erkennung von Drohnen zu nutzen

HQ

Die Europäische Kommission stellte am Mittwoch einen neuen Aktionsplan vor, der darauf abzielt, den wachsenden Sicherheitsbedrohungen durch Drohnen entgegenzuwirken, und schlug den dringenden Einsatz von 5G-Netzen zur Verbesserung der Erkennungsfähigkeiten vor. In den letzten Jahren sahen sich die EU-Mitgliedstaaten zunehmenden Herausforderungen gegenüber, darunter feindliche Überflüge, Luftraumverletzungen, Flughafenstörungen und Risiken für kritische Infrastruktur, Außengrenzen und öffentliche Räume.

Der Plan konzentriert sich auf die zivile Dimension der inneren Sicherheit und stärkt zugleich Europas Verteidigungsbereitschaft. Brüssel argumentiert, dass 5G-Netze eine präzise, Echtzeit-Verfolgung fliegender Objekte bieten, was unerlässlich ist, um bösartige Drohnen zu erkennen, zu identifizieren und zu bekämpfen, einschließlich immer häufiger werdender Drohnenschwärme. Wie von RTVE berichtet, wird die Kommission einen Aufruf zur Interessensbekundung starten, um eine schnelle Einführung und Live-5G-basierte Detektionstests in Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten und der Industrie zu unterstützen.

Obwohl die Verantwortung für Maßnahmen gegen Drohnen in erster Linie bei den nationalen Regierungen liegt, sagt die EU, dass sie durch Koordination, Innovation und industrielle Zusammenarbeit einen Mehrwert schaffen kann. Vorgeschlagene Maßnahmen umfassen die Entwicklung gemeinsamer Luftraumüberwachungssysteme, KI-gestützte Multi-Sensor-Detektionstechnologien, jährliche groß angelegte EU-Übungen, gemeinsame Beschaffung von Gegendrohnensystemen und die mögliche Einrichtung von Schnellreaktionsteams. Die Kommission plant außerdem, die zivilen Drohnenvorschriften zu aktualisieren und ein "EU-Trusted Drone"-Label einzuführen, um die Sicherheitsstandards im gesamten Block zu verbessern...