Die EU schickt Notstromaggregate in die Ukraine

HQ

Die Europäische Union schickt Hunderte von Notstromaggregaten in die Ukraine, nachdem russische Angriffe rund eine Million Menschen ohne Strom und Heizung zurückgelassen haben, teilten EU-Beamte am Freitag mit. Frankreich plant außerdem, internationale Unterstützung zu koordinieren, da die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt fallen.

Russische Raketen- und Drohnenangriffe haben sich in den letzten Wochen verstärkt und treffen während einer schweren Kältewelle das ukrainische Energienetz. Ingenieure arbeiten rund um die Uhr unter gefährlichen Bedingungen, wobei die Temperaturen auf minus 20 Grad Celsius sinken.

Kiew mit ausgeschaltetem Licht // Shutterstock

Die Europäische Kommission teilte mit, dass sie 447 Generatoren im Wert von 3,7 Millionen Euro liefern wird, um den Strom für Krankenhäuser, Notunterkünfte und andere wichtige Dienste wiederherzustellen. Die Ausrüstung wird aus EU-Reserven in Polen entnommen und mit Hilfe des Ukrainischen Roten Kreuzes verteilt.

"Russlands anhaltende Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sollen den ukrainischen Geist brechen", sagte Hadja Lahbib, Chefin des EU-Krisenmanagements. Die Ukraine hat nach den Winterstreiks einen Energienotstand ausgerufen.

Frankreich wird später am Freitag einen Aufruf mit den G7-Ländern sowie nordischen und baltischen Partnern abhalten, um weitere Hilfe zu koordinieren. Außenminister Jean Noel Barrot sagte, Frankreich werde das Äquivalent von 13 Megawatt Strom und rund 100 Generatoren liefern, und fügte hinzu, dass andere Länder voraussichtlich zusätzliche Unterstützung zusagen werden.