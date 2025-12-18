Die EU sanktioniert 41 weitere Schiffe in Russlands Schattenflotte

HQ

Am Donnerstag verhängte die Europäische Union Sanktionen gegen 41 weitere Schiffe, die mit Russlands sogenannter Schattenflotte verbunden sind, womit die Gesamtzahl der ausgewiesenen Schiffe auf fast 600 steigt, teilte der EU-Rat mit.

Den genehmigten Schiffen ist die Einfahrt in EU-Häfen untersagt und es ist ihnen untersagt, eine breite Palette maritimer Dienstleistungen zu nutzen, darunter Versicherungen, Finanzierungen und technische Unterstützung.

Die Schattenflotte besteht aus Schiffen, die außerhalb westlicher maritimer Aufsicht operieren, und wird von Moskau weit verbreitet genutzt, um trotz der verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit der Invasion der Ukraine weiterhin Öl zu exportieren. Russland ist stark auf diese Schiffe angewiesen, um Millionen von Barreln Rohöl an Käufer wie Indien und China zu liefern, oft zu reduzierten Preisen.

Das 19. Sanktionspaket der EU gegen Russland

Dieser Schritt ist Teil des 19. Sanktionspakets der EU gegen Russland. Trotz der weitreichenden Maßnahmen erkennen europäische Beamte an, dass Moskau sich an viele Einschränkungen angepasst hat und weiterhin erhebliche Öleinnahmen generiert. Anfang dieser Woche sanktionierte die EU außerdem die Ölhändler Murtaza Lakhani und Etibar Eyyub und warf ihnen vor, Russland dabei zu helfen, westliche Beschränkungen für Rohölexporte zu umgehen, die den Krieg in der Ukraine finanzieren.