Die EU klagt Pornhub und drei weitere Erwachsenenseiten an, weil sie Kinder nicht draußen gelassen haben

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Pornhub, Stripchat, XNXX und XVideos stehen alle im Fadenkreuz, nachdem eine zehnmonatige Untersuchung ergeben hat, dass ihre Altersverifikationspraktiken einfach nicht ausreichen. Ein einziges Häkchen, das bestätigt, dass du 18 bist? Nicht gut genug, sagt Brüssel.

Wer wird angeklagt?



Pornhub: Im Besitz von Aylo Freesites, registriert in Zypern.



Stripchat: Eine Tochtergesellschaft von Technius, ebenfalls auf Zypern registriert.



XNXX: Betrieben von NKL Associates, einem tschechischen Unternehmen.



XVideos: Betrieben von WebGroup Czech Republic, einer tschechischen Einheit.



EU-Flaggen // Shutterstock

Wie Reuters berichtete, brachte EU-Technologiechefin Henna Virkkunen es ganz klar auf den Punkt: Kinder erreichen diese Inhalte immer jünger, und die Plattformen müssen echte, datenschutzfreundliche Alterskontrollen einführen, nicht Seitenunschärfen und Inhaltswarnungen, an denen jeder vorbeiklicken kann.

Die Kommission wirft den Unternehmen außerdem vor, sich mehr um ihren eigenen Ruf als um die Risiken für Minderjährige zu sorgen – eine gezielte Rüge, die zeigt, wie ernst die Regulierungsbehörden dies nehmen. Wenn sie für schuldig befunden werden, drohen die Plattformen Geldstrafen von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes. Die vier Unternehmen (im Besitz zypriotischer und tschechischer Mutterkonzerne) haben nun die Möglichkeit, zu reagieren, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.