Die EU hat beschlossen, dass Fortnite nun wieder auf das iPad zurückkehren kann

Nach mehreren Jahren des Kampfes zwischen Epic Games und Apple wurde letztes Jahr klar, dass Apple falsch lag und dass Epic seinen Battle-Royale-Giganten für das Format freigeben durfte, ohne 30% der Vbucks-Einnahmen direkt an Apple zu geben. Fortnite wurde also 2023 wieder auf das iPhone ausgerollt und nun kündigt die EU an, dass sie das iPad OS genauso betrachten wie das iPhone OS, und dass das Spiel von Epic nun auch für das iPad neu gestartet werden kann. Wie bei der iPhone-Version wird das Spiel allerdings nicht im Appstore veröffentlicht, weil Apple sich weiterhin wie dumme Kinderhintern verhält, aber über Epics externes System kann man sehr bald Raptor, Peely und all die anderen nach Hause stolzieren und aus dem ultra-beliebten Schulbus springen - mal wieder.

"Heute hat die Europäische Kommission erklärt, dass iPads auch dem Digital Markets Act entsprechen müssen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Fortnite und den @EpicGames Store bald auf iPhones in der EU und noch in diesem Jahr auf iPads zu bringen!"