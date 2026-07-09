Die EU geht den nächsten Schritt hin zu einem digitalen Euro, um ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern.

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Für diejenigen, die kein Bargeld mögen, gibt es mittlerweile eine Reihe von Alternativen wie Google Pay, Samsung Pay und Karten wie American Express und Mastercard. Aber... sie sind alle Amerikaner, und die EU arbeitet daher schon lange an einer digitalen Version des Euro, die Europa weniger abhängig von externen Akteuren machen würde.

Nun berichtet Omni (über AFP), dass die EU genügend Fortschritte gemacht hat, um die Unterstützung einer Mehrheit im Europäischen Parlament zu sichern, um Verhandlungen über einen digitalen Euro zu beginnen. Die Arbeiten sollen bereits in diesem Monat beginnen, und das System könnte bis 2029 einsatzbereit sein. Es gibt jedoch Bedenken, dass dies zu einer verstärkten Überwachung der Bürger führen könnte, weshalb Datenschutz ein zentrales Thema ist, das ganz oben auf der Agenda steht.