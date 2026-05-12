Die EU empfiehlt einen wissenschaftlichen Ansatz zur Bekämpfung der Wildtierüberpopulation in Cabañeros

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Die Europäische Union empfiehlt einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Bewältigung der Überpopulation von Wildtieren, die im beliebten Nationalpark Cabañeros in Zentralspanien ein anhaltendes Problem darstellt. Laut elDiario veröffentlichte der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments einen Bericht, der zu aktivem Management und Populationskontrolle aufruft, um das ökologische Ungleichgewicht zu beheben, das durch zu viele Huftiere, insbesondere Hirsche, verursacht wird.

Das Jagdthema wurde immer unterstrichen, aber der UE-Bericht ist rechtlich nicht bindend. Kommerzielle und Sportjagd wurde vor sechs Jahren in den Nationalparks des Landes verboten, aber es ist möglich, auf Bestandsausgleich zu jagen, wenn ein genehmigter Plan sowohl auf Landes- als auch auf regionaler Ebene vereinbart wird.

Während private Landbesitzer den europäischen Vorschlag begrüßen, weisen regionale Behörden darauf hin, dass bereits Instrumente und Maßnahmen vorhanden sind. Erstere sagen jedoch, dass das Fehlen wirksamer Abkommen sie daran gehindert hat, gegen die Überbevölkerung zu kämpfen. An diesem Punkt erklärt die Regierung von Castilla-La Mancha, dass Grundstückseigentümer bereits unter dem aktuellen Rahmen Pläne zur Bewirtschaftung von Huftieren vorlegen können.