Die EU ebnet den Weg für ein wegweisendes Mercosur-Handelsabkommen nach 25-jähriger Saga

HQ

Gesandte der Europäischen Union haben vorläufig die Zustimmung zur Unterzeichnung des bisher größten Freihandelsabkommens des Blocks mit den Mercosur-Staaten Südamerikas erteilt, womit mehr als zwei Jahrzehnte Verhandlungen und politische Blockade beendet sind. Die Entscheidung stellt eine wichtige strategische Wette Brüssels dar, da es versucht, steigenden US-Zöllen entgegenzuwirken und die Abhängigkeit von China zu verringern.

Unterstützt von einer Koalition von mindestens 15 Mitgliedstaaten, die den erforderlichen Anteil an der EU-Bevölkerung repräsentieren, würde das Abkommen die EU mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay in einer Handelszone von mehr als 700 Millionen Menschen verbinden. Europäische Beamte argumentieren, dass das Abkommen Türen für Hersteller und Exporteure öffnen wird, insbesondere für Maschinen, Chemikalien und Transportausrüstung, und gleichzeitig Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern wird.

Mercosur-Flaggen // Shutterstock

Das Abkommen hat heftigen Widerstand ausgelöst, angeführt von Frankreich, wobei die Landwirte warnen, dass günstigere Importe von Rind, Geflügel und Zucker die heimischen Produzenten unterbieten könnten. Diese Woche haben sich auf dem gesamten Kontinent Proteste ausgebreitet, Traktoren blockieren Straßen in Frankreich und Demonstrationen breiten sich auf Belgien und Polen aus. Um die Gegenreaktion abzumildern, hat die Europäische Kommission Schutzmaßnahmen versprochen, darunter Notbremsen für Importe, strengere Lebensmittelsicherheitskontrollen und einen Krisenfonds für Landwirte.

Diese Zugeständnisse konnten weder Paris noch Warschau überzeugen, obwohl Italien seine Unterstützung in letzter Minute änderte und das Gleichgewicht zugunsten der Zustimmung kippte. Französische Beamte bestehen darauf, dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist, und versprechen, zu versuchen, das Abkommen zu versenken, sobald es das Europäische Parlament erreicht, wo die Abstimmung voraussichtlich knapp ausfallen wird.

Wenn das Abkommen später im Frühjahr von den Gesetzgebern genehmigt wird, würde es die Zölle um rund 4 Milliarden Euro kürzen und die Handelsströme zwischen EU und Lateinamerika neu gestalten. Befürworter sehen es als geopolitische Notwendigkeit in einer Zeit von Handelskriegen und zerbrochenen Allianzen; Kritiker warnen, dass es das Risiko birgt, Landwirte und Klimaziele im Austausch für Exportgewinne zu opfern.