Die EU beschleunigt das Mercosur-Handelsabkommen trotz französischer Opposition

Die Europäische Union wird ihr seit Langem ausgehandeltes Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Block Mercosur vorläufig umsetzen, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Das Abkommen, das Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay umfasst, stellt das bisher größte Handelsabkommen der EU in Bezug auf Zollsenkungen dar und entfernt etwa 4 Milliarden Euro (4,7 Milliarden US-Dollar) an Zöllen auf EU-Exporte.

Einige Länder, darunter Deutschland und Spanien, argumentieren, dass das Abkommen entscheidend ist, um US-Zölle auszugleichen und die Abhängigkeit von China für strategische Mineralien zu verringern. Gegner, angeführt von Frankreich, behaupten, das Abkommen bedrohe die heimische Landwirtschaft, indem es erhöhte Importe von billigem Rindfleisch, Zucker und Geflügel zulässt, was wiederholte Proteste der Landwirte auslöst...

Wie Von der Leyen in den sozialen Medien sagt:

Im Januar ermächtigte der Europäische Rat die Kommission, das Abkommen vorläufig ab der ersten Ratifizierung durch ein Mercosur-Land anzuwenden. In den letzten Wochen habe ich dies intensiv mit den Mitgliedstaaten und dem EP diskutiert. Auf dieser Grundlage wird die Kommission nun mit einem vorläufigen Antrag fortfahren.