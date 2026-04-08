Die EU begrüßt den Waffenstillstand zwischen den USA und Iran, fordert aber eine dauerhafte diplomatische Lösung: "Ein Schritt zurück vom Abgrund"

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Die Europäische Union hat den kürzlich vereinbarten Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran begrüßt und bezeichnet ihn als entscheidenden Schritt zur Deeskalation nach wochenlangem zunehmendem Konflikt. Wie EU-Zahlen angeben:

Ursula Von der Leyen:

Ich begrüße den zweiwöchigen Waffenstillstand, den die USA und der Iran gestern Abend vereinbart haben. Das bringt dringend benötigte Deeskalation. Ich danke Pakistan für seine Vermittlung. Nun ist es entscheidend, dass die Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung dieses Konflikts fortgesetzt werden. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern zu diesem Zweck zusammenarbeiten.

Antonio Costa:

Ich begrüße die Ankündigung eines zweiwöchigen Waffenstillstands durch die Vereinigten Staaten und Iran. Ich fordere alle Parteien auf, seine Bedingungen einzuhalten, um nachhaltigen Frieden in der Region zu erreichen. Die EU ist bereit, die laufenden Bemühungen zu unterstützen, und steht in engem Kontakt mit ihren Partnern in der Region. Ich danke Pakistan und allen anderen Parteien, die an der Ermöglichung dieses Abkommens beteiligt sind.

Kaja Kallas:

Das US-Iran-Abkommen über einen Waffenstillstand ist ein Rückschritt vom Abgrund nach wochenlanger Eskalation. Es schafft eine dringend benötigte Gelegenheit, Bedrohungen abzuschwächen, Raketen zu stoppen, den Schiffsverkehr wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie zu schaffen, um eine dauerhafte Einigung zu erzielen. Die Straße von Hormus muss wieder für die Durchfahrt geöffnet sein. Die Tür zur Mediation muss offen bleiben, da die zugrunde liegenden Ursachen des Krieges ungelöst bleiben.

Der Waffenstillstand, der von Donald Trump kurz vor einer bevorstehenden Frist angekündigt wurde, markiert einen plötzlichen Wechsel von früheren Drohungen hin zu "einer ganzen Zivilisation zu zerstören". Die europäischen Staats- und Regierungschefs sehen das Abkommen nun als eine fragile, aber wichtige Öffnung für die Diplomatie.