Die EU begeht das Jubiläum von Bucha und richtet den Fokus wieder auf die Ukraine

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Eine Delegation europäischer Minister ist in Bucha eingetroffen, um vier Jahre seit der Befreiung der Stadt und dem Massaker zu gedenken, das zu einem der prägenden Symbole der russischen Invasion wurde.

Unter der Leitung der EU-Außenpolitikchefin Kaja Kallas findet der Besuch statt, während die Aufmerksamkeit kurzzeitig wieder auf die Ukraine verlagert wird, angesichts der weitreichenden Folgen des Nahostkonflikts.

Bei der Zeremonie sagte Kallas, Bucha "symbolisiere die Grausamkeit des russischen Krieges" und betonte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha wiederholte diese Botschaft, forderte ein Sondertribunal zur Verfolgung von Kriegsverbrechen und verglich die Notwendigkeit von Gerechtigkeit mit den Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Es wird erwartet, dass die Minister weitere Unterstützung für die Ukraine und Bemühungen zur Einrichtung rechtlicher Mechanismen zur Bekämpfung mutmaßlicher Kriegsverbrechen diskutieren, obwohl innerhalb der EU weiterhin Spaltungen bestehen. Ungarn blockiert weiterhin wichtige Maßnahmen, darunter zusätzliche Sanktionen gegen Russland und ein umfangreiches Finanzpaket.