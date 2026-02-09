HQ

Wir wissen alle, dass unsere Handys heutzutage Kleinigkeiten süchtig machen, und das ist vor allem dem immer stärker werdenden Brain Zapping zu verdanken, das soziale Medien uns bieten. Mit ständigen Dopamin-Kicks durch endloses Scrollen von Reels oder TikToks fällt es manchmal schwer, den kleinen Bildschirm wegzulegen, um sich auf das große zu konzentrieren. Das ist etwas, das die Europäische Kommission zu ändern hofft.

In neuen Erkenntnissen der BBC kritisierte die Kommission die süchtig machende Natur von TikTok, insbesondere in der Autoplay-Funktion, die potenziell das Wohlbefinden der Nutzer, einschließlich Kindern, beeinträchtigen könnte. Ein TikTok-Sprecher reagierte auf diese Behauptungen und bezeichnete sie als "kategorisch falsche und völlig unbegründete Darstellung unserer Plattform."

Die EU hat erklärt, dass TikTok sein süchtig machendes Design ändern sollte, sonst wird es mit hohen Geldstrafen rechnen, nachdem festgestellt wird, dass die Videoplattform gegen die Online-Sicherheitsvorschriften verstoßen hat. Einige der vorgeschlagenen Änderungen umfassen verpflichtende Bildschirmzeitpausen und das Ändern der Algorithmen für die Nutzer. Das Abschalten der unendlichen Scrollfunktion ist eine weitere Möglichkeit, wie TikTok sich weniger süchtig machen könnte.

Glaubst du, TikTok sollte seine Strategie ändern?

