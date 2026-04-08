Die Esports Awards kehren später in diesem Jahr nach North Amerika zurück

HQ

Es gibt viele Events und Shows, bei denen Schöpfer und Entwickler aus der Videospielwelt im Rampenlicht stehen und gefeiert werden, aber im Esports-Bereich gibt es deutlich weniger spezielle Events. Eine solche Veranstaltung, die jedoch jedes Jahr stattfindet, sind die Esports Awards, die kürzlich ihre 10. Ausgabe feierten.

Darauf aufbauend wurde nun bestätigt, dass die Esports Awards für eine Veranstaltung 2026 zurückkehren werden, mit dem Vorbehalt, dass die Organisatoren noch nicht bereit sind, Informationen zu teilen, an welchem genauen Ort diese Show stattfinden wird, wann genau oder sogar in welcher Stadt, da uns einfach gesagt wird, dass sie nach Nordamerika zurückkehren wird.

Weitere Informationen sind für die kommenden Monate geplant, aber uns wird mitgeteilt, dass die Veranstaltung auch das Esports Awards Golf Invitational zurückbringen wird, "das Branchenführer, Schöpfer und Teilnehmer zu einem Tag voller Networking und Wettbewerb vor den Awards zusammenbringt."