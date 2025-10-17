Die Esports Awards 2025: Alle Nominierten und Kategorien

HQ

Bald, am 19. November, werden viele der größten Namen aus der ganzen Welt des Esports nach Las Vegas reisen, um wieder an The Esports Awards teilzunehmen. Diese Show wird diejenigen ins Rampenlicht rücken und würdigen, die in diesem Kalenderjahr den größten Einfluss auf die Wettbewerbswelt hatten, und da fast hier ist, wurde die vollständige Liste der Nominierten und Kategorien bekannt gegeben. Schauen Sie sie sich unten an.

E-Sport-Spiel des Jahres:



Apex Legenden



Gegenschlag 2



DOTA 2



Fortnite



Ehre der Könige



Liga der Legenden



Mobile Legends: Bang Bang



Pokémon Unite



PUBG Mobil



Valorant



E-Sport-Handyspiel des Jahres:



Brawl Sterne



Call of Duty Mobil



Freies Feuer



Ehre der Könige



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG Mobil



Pokémon Unite



E-Sport-Persönlichkeit des Jahres:



Animesh "Thug" Agarwal



Corentin "Gotaga" Houssein



Dan "apEX" Madesclaire



Ibai "Ibai" Llanos



Jeremy "Verkleideter Toast" Wang



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Matthew "Nadeshot" Haag



Mossad "Msdossary" Aldossary



Seth "Scump" Abner



Kamel "Kameto" Kebir



Streamer des Jahres:



Fall "CaseOh" Bäcker



Darren "iShowSpeed" Watkins



Emily "ExtraEmily" Zhang



Félix "xQc" Lengyel



Ibai "Ibai" Llanos



Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Morgan "AngryGinge" Burtwistle



Nick "Lacy" Fosco



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Payal "Payal Gaming" Dhare



Esports Content Gruppe des Jahres:



Fnatic



Sanfte Kumpels



Göttlich



Karmine Corp



S8UL



Wachen



T1



Team Ketzer



Team Liquid



Esports Content Creator des Jahres:



Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta



Arran "TacticalRab" Francis



Cody "Clix" Conrod



Donato "TheDonato" Muñoz



Jack "NiceWigg" Martin



Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Raj "Snax" Varma



Tarik "tarik" Celik



Thomas "ZooMaa" Paparatto



Esports Breakthrough Player des Jahres:



Brock "brawk" Somerhalder



Derek "Blaz" Blaz



Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez



Kajetan "kaajak" Haremski



Maurer "Mercules" Ramsey



Meng "DaShuai" Jiajun



Rasyah "Rasyah" Rasyid



Rudy "SkewMond" Semaan



Samy "dralii" Hajji



Sodbayar "Techno4K" Munkhbold



Zack "Stompn" Lamm



Esports-Team des Jahres:



AG Super Play - Ehre der Könige



Furia - Rainbow Six Siege



Gen.G - League of Legends



Karmine Corp - Rocket League



LA Thieves - Call of Duty



NRG - Valorant



OpTic Texas - Die Pflicht



Team Falken - DOTA



Team Falcons - Rocket League



Team-Vitalität - Counter-Strike 2



Team Vitality - MLBB Frauen



Esports PC-Spieler des Jahres:



Brock "brawk" Somerhalder



Danil "donk" Kryshkovets



Jason "f0rsakeN" Susanto



Jeong "Chovy" Ji-hoon



Jeong "Stalk3r" Hak-yong



João "Jv92" Vitor



Mathieu "ZywOo" Herbaut



Matthew "Whitemon" Filemon



Stanislav "Malr1ne" Potorak



Esports Controller Spieler des Jahres:



Anders "Vejrgang" Vejrgang



Goichi "GO1" Kishida



Lim "Ulsan" Soo-hoon



Maurer "Mercules" Ramsey



Miron "Effekt" Nowikow



Samy "dralii" Hajji



Thomas "Scrap" Ernst



Wyatt "LastShot" Gowan



Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin



Zeng "Xiao Hai" Zhuojun



E-Sport-Organisation des Jahres:



AG. AL



G2 Esports



Gen.G



NRG



OpTic Gaming



Team Falken



Team Liquid



Vitalität des Teams



Virtus.Pro



Weibo-Spiele



Esports-Trainer des Jahres:



Alexandre "alecks" Sallé



Jin "zWy" Changlin



Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli



Kim "Kim" Jung-su



Kim "NineK" Bum-hoon



Kurtis "Aui_2000" Ling



Malkolm "bonkar" Rench



Matthew "Satthew" Ackermann



Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Esports Commercial Partner des Jahres:



DHL



Infinix



Intel



Logitech G



Mastercard (Englisch)



Mobil 1



Pepsico



Roter Bull



Shopify



VISUM



Zenni



Esports-Publisher des Jahres:



Elektronische Künste



Epische Spiele



Krafton



Level Unendlich



Microsoft



Mondton



NetEase



Riot Spiele



Ventil



E-Sport-Unterstützungsdienst des Jahres:



Böses Mond-Talent



Agentur für Charakterauswahl



ESG-Recht



Entwickelte Talentagentur



Heaven Medien



Geladen



Ocelot Sport



Wunderkind-Agentur



Ulti Agentur



Esports-Support-Plattform des Jahres:



Blitzfeuer



Blitz.gg



Zwietracht



E-Sport-Charts



FACEIT



GRID Esports



Liquipedia



Mobalytics GmbH



Überwolf



Shikenso



Tracker-Netzwerk



Esports-Kreativkampagne des Jahres:



Team Vitality x Nescafé: Bereit zum Levelaufstieg



DHL - eFFiBOT Spiel: Weltmeisterschaft



Team Vitality x Aldi: Tag des Aufstehens



ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal



Prime Video: Esports World Cup Level Up



Ankündigung des G2 Esports LoL-Kaders



Team Liquid Kampagne zum 25-jährigen Jubiläum



Esports Play by Play Caster des Jahres:



Anders Blume



Brandon "BSmith" Smith



Clayton "CaptainFlowers" Raines



Conner "Scrawny" Girvan



James "Kaelaris" Carrol



Lauren "Pansy" Scott



Markieren Sie den "Onset"-Schlüpfer



Michael "Yipes" Mendoza



Miles Ross



Owen "ODPixel" Davies



The7WG



Victoria "VikkiKitty" Perez



Esports-Farbwerfer des Jahres:



Andy "Bravo" Dudynsky



Andrew "Vedius" Tag



Chad "SPUNJ" Burchill



Dan "Gaskin" Gaskin



Isaac "Azael" Cummings-Bentley



Josh "Sideshow" Wilkinson



Mohan "wäscht" Govindasamy



Thomas "Chance" Ashworth



E-Sport-Moderator des Jahres:



Chris "Puckett" Puckett



Eefje "Sjokz" Depoortere



Evan "Raynday" Byron Raynr



Frankie Ward



Freya "Freya" Spiers



Ghassan "Milosh" Finge



Iain Kammern



James Banken



Lauren "GlitterXplosion" Laracuente



Laure Valée



Salome "Soe" Gschwind-Repp



Trevor "Quickshot" Henry



Esports-Analyst des Jahres:



Emily Rand



Jack "Fresh" Allen



Jacob "Zuhälter" Winneche



John "JHawk" Harris



Joshua "Stahl" Nissan



Léo "Alphama" Robine



Mimi "aEvilcat" Wermcrantz



Robert "Dagda" Preis



Weston "Clutch" Preis



Sie können für Ihre Lieblingsspieler und -persönlichkeiten abstimmen, indem Sie hier vorbeigehen.