Die Eseltherapie hilft psychiatrischen Patienten, neues Selbstvertrauen zu finden

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Ist es möglich, Angst und Depression mit Hilfe eines Esels zu heilen? Es scheint tatsächlich so zu sein. Ein Krankenhaus direkt außerhalb von Paris soll unerwartete Erfolge bei der Behandlung von Patienten erzielt haben, selbst solche mit Autismus und Schizophrenie.

Das Programm wurde vor fast genau zehn Jahren gestartet und umfasst eine Gruppe von Patienten, die regelmäßig mit Eseln spazieren gehen und so eine Beziehung zu den Tieren aufbauen. Die Aktivität ist ein sehr geschätzter Bestandteil des täglichen Lebens der Teilnehmer geworden und hat unter anderem zu einem verbesserten Selbstwertgefühl, sozialer Interaktion und nicht zuletzt zu einer Auszeit vom Krankenhausumfeld beigetragen.

Das Programm hat bereits begonnen, sich auszuweiten und umfasst nun Tiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben und Schildkröten. Berichten zufolge wurden Esel ursprünglich wegen ihres ruhigen Wesens ausgewählt. Das Ziel ist es nun, die Methode in mehr psychiatrischen Einrichtungen in ganz Frankreich zu etablieren.