Die ESA kehrt mit einem neuen E3-ähnlichen Event in Las Vegas zurück

Nachdem die E3 vor einigen Jahren nach mehreren zunehmend enttäuschenden Bemühungen endlich den Löffel geworfen hatte, wurde sehr klar, dass Summer Game Fest im Sommer Nordamerikas größte Videospielkonferenz sein würde. Das wird sich zwar nicht ändern, aber die Entertainment Software Association (ESA), die früher die E3 veranstaltet und organisiert hat, ist zurück, um eine alternative Konferenz zu veranstalten, die im April stattfinden wird.

Die Veranstaltung ist als Interactive Innovation Conference (iicon) bekannt und die Idee dahinter ist es , "Visionäre, Vordenker und Innovatoren aus allen Branchen zusammenzubringen, um die Kraft der interaktiven Unterhaltung zu nutzen".

Die erste iicon findet zwischen dem 27. und 30. April in Las Vegas statt, alle am Fontainebleau Resort in der Stadt. Es wird Keynotes, Diskussionen und Workshops sowie Networking-Möglichkeiten bieten und versuchen, die Videospiel-, Film-, Fernseh-, Musik-, Sport-, Gesundheits-, Bildungs- und Finanzbranche miteinander zu verbinden. Es ist also nicht annähernd die E3 von früher, sondern scheint eine Art Konkurrenz zur Game Developers Conference zu sein, die oft im Frühling und auch auf der westlichen Seite der USA stattfindet.

Der Vorstandsvorsitzende der ESA, der derzeitige Chef von Nintendo of America, Doug Bowser, sagte über die Einführung von iicon: "Die Entertainment Software Association und ihre Mitgliedsunternehmen gehören zu den Innovatoren und Führungskräften, die die Zukunft der Kultur, der Wirtschaft und der menschlichen Beziehungen gestalten. Es ist eine natürliche Rolle für die ESA, eine Veranstaltung auszurichten und zu unterstützen, die einen offenen Austausch neuer Ideen mit unseren Branchenführern fördert. iicon bringt Changemaker aus allen Branchen zusammen, um sich vorzustellen, wie die Stärken der interaktiven Unterhaltungsindustrie völlig neue Wege beschreiten können."

Obwohl dieses erste Event noch über ein Jahr entfernt ist, wurde uns gesagt, dass mehrere große Namen teilnehmen werden, darunter Amazon, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft und Warner Bros.

Mehrere andere Branchenführer haben ebenfalls ihre Haltung zu iicon geteilt, darunter Xbox Präsidentin Sarah Bond, Ubisoft Chef Laurent Detoc, Take-Two Chef Strauss Zelnick und Amazon Games VP Christoph Hartmann, und wenn Sie ihre Gedanken hören möchten, können Sie hier vorbeischauen.