Die Erzählung von Tides of Tomorrow sieht im neuen Trailer noch ehrgeiziger aus

DigixArt's Tides of Tomorrow hat heute Abend beim THQ Nordic Showcase einen weiteren Trailer bekommen, der tiefer in diese einzigartige Welt und die unglaublich ehrgeizige Art, eine Geschichte innerhalb eines Spiels zu erzählen, eintaucht. Falls du es nicht weißt, ermöglicht Tides of Tomorrow dir und anderen Spielern, die Welt auf eine Weise zu beeinflussen, die von anderen gesehen wird.

Im Trailer erfahren wir, dass du den Pfaden deiner Freunde, Streamer oder Fremden folgen kannst, um das Heilmittel für eine Krankheit zu finden, die das Ende der Menschheit herbeiführen könnte. Die Entscheidungen, die du triffst, die Orte, an die du gehst, werden die Welt stark beeinflussen und können das Spielen eines anderen völlig anders machen.

Am Ende des Trailers haben wir auch noch einen Blick auf einen neuen Ort in Tides of Tomorrow geworfen. Diese Partyflottille ist der Ort, an dem der Tanz der Toten stattfindet. Eine Veranstaltung, bei der die Leute buchstäblich bis zum Umfallen tanzen. Es zeigt, dass, selbst wenn die Sonne scheint und die Welt von Tides of Tomorrow voller heller Farben ist, direkt unter der Oberfläche eine Dunkelheit lauert.