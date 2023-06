Die Erweiterungen Pokémon Scharlachrot und Violett erhalten einen neuen Trailer

HQ

Pokémon Karmesin und Purpur haben zwei Erweiterungen, die Ende dieses Jahres veröffentlicht werden sollen, die Teal-Maske und die Indigo-Scheibe, und bei der letzten Nintendo Direct haben wir einen weiteren Blick darauf geworfen.

Wir haben einige weitere Details zu den Erweiterungen gesehen und die Charaktere vorgestellt, die wir auf dem Weg treffen werden. Carmine und Kieran erscheinen in der türkisfarbenen Maske und stellen uns Kitakami und das Festival der Masken vor.

Neue Trainer der Blueberry Academy werden im Indigo Disk DLC zu finden sein, darunter Lacey, eine Studentin im zweiten Jahr, und einige andere interessant aussehende, aber namenlose Charaktere. Außerdem erhalten wir in der Blueberry Academy eine Mini-Open-World in Form des Terariums, das in vier verschiedene Biome unterteilt ist.

Die Teal Mask erscheint im Herbst dieses Jahres, während die Indigo Disk für den Winter vorgesehen ist. Freust du dich auf die Pokemon Scarlet and Violet DLCs?