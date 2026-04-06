Die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles gehen am Donnerstag, den 9. April, in den Verkauf

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Die ersten allgemeinen Tickets für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles werden in wenigen Tagen, am 9. April, in den Verkauf angeboten. Die Organisatoren gaben bekannt, dass die ersten Tickets am Donnerstag beginnen werden, nachdem am 2. April ein Vorverkauf auf Anwohner beschränkt war. Allerdings dürfen nur Personen, die sich früher vorregistriert haben, diese kaufen.

Das erste Fenster zur Unterschrift für den Vorverkauf wurde zwischen Januar und März 2026 geöffnet, und nicht jeder, der sich anmeldete, konnte dieses erste Fenster der nächsten Olympischen Sommerspiele betreten.

Morgen, am 7. April, werden die Organisatoren eine letzte E-Mail an diejenigen senden, die als Erste Tickets für die Spiele 2028 in Los Angeles, für die Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie für alle olympischen Sportarten kaufen. Jede Person kann bis zu 12 Tickets für olympische Veranstaltungen und 12 Tickets für den Fußballwettbewerb kaufen. Die Eintrittskarten für die Zeremonie sind auf vier pro Käufer begrenzt.

Die Preise für Los Angeles 2028 beginnen bei 28 US-Dollar, dem niedrigsten Preis: Eine Million Tickets werden zu diesem Preis verkauft. Etwa 5 % der Tickets werden über 1.000 US-Dollar kosten, während mehr als 75 % aller Tickets, einschließlich Finals, unter 400 US-Dollar liegen und fast 50 % aller Tickets unter 200 US-Dollar liegen werden, berichtete Reuters. Die Organisatoren sagen, die meisten Tickets seien vergleichbar und in vielen Fällen "weit unter" anderen Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen in den USA.

Das Organisationskomitee von Los Angeles 2028 wird 2027 außerdem ein plattformübergreifendes Wiederverkaufsprogramm mit AXS, Ticketmaster und Sports Illustrated Tickets starten.