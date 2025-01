Die ersten PlayStation Plus-Spiele des Jahres 2025 sind sowohl auf traurige als auch auf buchstäbliche Weise lustig

HQ

Normalerweise macht Sony gerne eine Ausnahme, indem es die ersten PlayStation Plus-Spiele eines Jahres vor Weihnachten ankündigt, um den Mitarbeitern eine Auszeit zu geben, aber das ist für 2025 nicht der Fall.

Die Japaner haben beschlossen, dem regulären Verfahren zu folgen und heute die PS Plus Esssential-Spiele für diesen Monat anzukündigen, und zwei von drei Spielen sind sehr gut. Das liegt daran, dass die Spiele, die am 7. Januar für Essential-Abonnenten verfügbar werden, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe sind.

Es ist ziemlich interessant, dass Suicide Squad enthalten sein wird, da wir bereits wissen, dass Rocksteady den Support für das Spiel im Laufe des Monats einstellen wird. Vielleicht versucht Warner Bros., ein paar letzte Kosmetika zu verkaufen, bevor es den Flop, der vor weniger als einem Jahr in die Kinos kam, hinter sich lässt.

So oder so, diese drei Spiele werden am Dienstag It Takes Two, Aliens: Dark Descent und Temtem ersetzen, also schnappen Sie sich das letztere Trio, bevor es zu spät ist.