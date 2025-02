Die ersten Olympischen Esports Games finden 2027 in Riad statt

HQ

Während Saudi-Arabien dank der Esports World Cup im Sommer zur Anlaufstelle für kompetitiven E-Sport geworden ist, wird das Land auch Gastgeber des allerersten Olympic Esports Games sein. Das Turnier wird 2027 in Riad ausgetragen, und die Esports World Cup Foundation ist als Gründungspartner angeschlossen.

Nachdem bestätigt wurde, dass dies stattfinden wird, kennen wir immer noch nicht die festen Daten für den Olympic Esports Games, was die Frage aufwirft, ob dieser, wenn er auf den Sommer abzielt, den Esports World Cup im Jahr 2027 ersetzen wird? Wir müssen abwarten, bis wir mehr darüber erfahren, denn im Moment scheinen beide Parteien mehr damit beschäftigt zu sein, die notwendigen Qualifikationswege einzurichten, um sicherzustellen, dass eine breite Palette von Ländern und Wettbewerbern in der Aktion vertreten ist.

Thomas Bach, Präsident von International Olympic Committee Olympic Esports Games, sagte über die: "Es gibt jetzt einen sehr klaren Fahrplan für die historischen ersten Olympischen Esports Games. Mit dem Start des Road to the Olympic Esports Games in diesem Jahr werden die Spiele Realität. Dies ist ein weiterer Beleg für die Stärke der Partnerschaft zwischen dem IOC und dem SOPC in vielen Bereichen."

Saudi-Arabiens Kronprinz Abdulaziz bin Turki Al Faisal fügte hinzu: "Heute ist der Weg zu den allerersten Olympischen E-Sport-Spielen klar, mit einem unmittelbaren Zeitplan, der für alle Parteien funktioniert und den Weg zu den Olympischen E-Sport-Spielen im Jahr 2025 beginnen lässt. Gemeinsam mit dem IOC gibt es eine echte Dynamik, Einigkeit und Klarheit auf dem Weg nach vorne, wobei der Fokus jetzt darauf liegt, Ergebnisse zu liefern."

Glaubst du, dass ein Olympic Esports Games eine gute Idee ist?