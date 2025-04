Die ersten Kritiken für den neuen Themenpark von Universal in Orlando, "der GRÖSSTE der Welt", sind da

HQ

Epic Universe, der dritte Themenpark im Universal Orlando Resort, wird am 22. Mai 2025 für die Öffentlichkeit eröffnet, aber die Medien hatten am vergangenen Wochenende die Möglichkeit, ihn zum ersten Mal zu besuchen. Es herrscht eine große Begeisterung für diesen Park, den ersten großen Themenpark, der in Orlando seit Islands of Adventure, ebenfalls von Universal, im Jahr 1999 eröffnet wurde. Zum Vergleich: Der vierte Disney-Park in Disney World, Animal Kingdom, wurde 1998 eröffnet. Also ja, es ist eine sehr große Sache in der Unterhaltungsindustrie.

Ein neuer Universal-Themenpark ist immer ein großer Meilenstein in der Freizeitparkbranche, und Epic Universe könnte der beste Themenpark des Unternehmens sein. Laut dem Analysten Dennis Speigel, der von CNN zitiert wird, erstreckt sich der Park über 750 Hektar, was ihn zum größten der Welt machen würde, und hat rund 7,7 Milliarden US-Dollar gekostet. Im Inneren warten vier große Themenbereiche auf Sie. Für Familien sind die Highlights vielleicht Super Nintendo World (eine Nachahmung der Länder Super Mario und Donkey Kong aus Japan) und Drachenzähmen leicht gemacht, eine riesige Nachbildung der Isle of Berk, gerade rechtzeitig zum gleichzeitigen Start des Live-Action-Films.

Faszinierender für Cineasten ist Dark Universe, das auf den klassischen Horrorfilmen des Films aus den 1920er und 30er Jahren basiert, mit Fahrgeschäften, Restaurants und Kostümen, die auf dem Werwolf, Frankensteins Monster, der Braut von Frankenstein, Ygor, dem unsichtbaren Mann basieren...

Aber das Highlight für die meisten Gäste wird wahrscheinlich das neue Harry-Potter-Land sein, das auf den Straßen von Paris aus den Fantastic Beasts -Filmen basiert, und das Zaubereiministerium, das ein riesiges Gebäude nachbildet, mit der Attraktion Harry Potter: Battle at the Ministry, die mit Star Wars: Rise of the Resistance um die technologisch fortschrittlichste Dark Ride aller Zeiten konkurriert.

Wenn Sie neugierig sind, sind die sozialen Medien und YouTube jetzt voll von Videos, die vor Ort aufgenommen wurden, einschließlich POV für die größten Attraktionen, wie die Harry-Potter-Attraktion oder ein ähnlich bahnbrechendes The Frankenstein's Experiment, oder die größte Achterbahn des Parks, StarDust Racers, oder... Wir könnten stundenlang über Epic Universe schreiben, aber vielleicht ist es besser, wenn du es selbst siehst.