Die ersten Gehirnchips von Valve kommen noch in diesem Jahr auf den Markt

Der Steam-Eigentümer Valve will seine ersten Gehirn-Computer-Schnittstellenchips noch in diesem Jahr ausliefern. Bereits im Jahr 2019 untersuchte Valve auf der GDC die Idee, zu untersuchen, wie Gehirnchips für Spiele funktionieren könnten. Später wird das Projekt mit einem neuen Start-up gestartet.

Starfish Neuroscience hat seitdem an einem kundenspezifischen "Elektrophysiologie"-Chip gearbeitet, und wie im ersten Blogbeitrag von Starfish (via The Verge) erklärt, wird dieser Chip die Gehirnaktivität aufzeichnen und das Gehirn stimulieren. Starfish hat jedoch gesagt, dass der Chip noch nicht fertig ist, da er noch Systeme benötigt, um ihn mit Strom zu versorgen, und die Fähigkeit, ihn in den Kopf von jemandem zu stecken. Aber es wird erwartet, dass die Chips Ende 2025 eintreffen werden.

Starfish scheint realistischere Ziele zu haben als der Konkurrent Neuralink, da er auch weniger ein invasives Implantat bleiben will. Starfish möchte den Zugang zu mehreren Gehirnregionen ermöglichen, anstatt nur zu einer, ohne eine Batterie für seine Implantate zu verwenden. Die Verwendung mehrerer Teile des Gehirns könnte bei Dingen wie der Parkinson-Krankheit helfen.

Außerdem arbeitet Starfish an einem Gerät, das Tumore zerstören soll, und an einem Stimulationssystem für das Lesen des Gehirns, das Depressionen, bipolare Störungen und weitere neurologische Erkrankungen behandeln kann.

