Die ersten Folgen von Star Wars: Tales of the Underworld werden schon früh Premiere haben Fortnite

Was können Sie heutzutage nicht in Fortnite tun? Wenn du sagen würdest: "Schau dir Star Wars an", nun, Kumpel, ich habe ein paar Neuigkeiten für dich. Die neueste Zeichentrickserie aus dem Star Wars-Universum, Tales of the Underworld, wird exklusiv ein paar Tage früher über Fortnite veröffentlicht.

Um Zugriff auf die Episoden zu erhalten, müssen Sie sich bei Epic Games anmelden und Ihr MyDisney-Konto damit verknüpfen. Dann können Sie am 2. Mai die ersten beiden Folgen von Tales of the Underworld sehen, bevor die Serie am 4. Mai auf Disney+ startet.

Dies ist das erste Mal, dass eine Disney+-Show frühzeitig auf einer anderen Plattform zu sehen ist, und signalisiert vielleicht eine seltsame Zukunft für Fortnite Kollaborationen. Die Episoden von Star Wars: Tales of the Underworld werden am 2. Mai um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ veröffentlicht, zeitgleich mit der neuen Star Wars-Saison für Fortnite.

Wirst du Tales of the Underworld über Fortnite schauen?