Die ersten Eindrücke von Masters of the Universe sind überraschend positiv

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Am 5. Juni startet Master of the Universe weltweit in den Kinos, und nun kommen die ersten Kritiken (danke, GeekTyrant), und zum Glück sind sie positiv, einige davon sind sogar wirklich begeistert.

Die Prämisse des Films ist, dass Prinz Adam zur Erde geschickt wurde, um sich vor Skeletors Horden zu schützen. Als Erwachsener kehrt er jedoch zurück, das Schwert in der Hand und begleitet von seinen bunten Freunden, um sich ebenso lebendigen Gegnern zu stellen. Wie man sich angesichts des Ausgangsmaterials denken kann, ist dies keine besonders ernste Geschichte, und es ist genau die Art von durchweg kommerzieller Erzählung, die normalerweise nur schwer von den Kultursektionen der Medien akzeptiert wird.

Das hält Peter Gray von AU Review nicht davon ab, zu schreiben, dass Nicholas Galitzines (der Prinz Adam/He-Man spielt) "komödiantisches Timing die Show stiehlt" und gleichzeitig anmerkt, dass der Film "voller 80er-Jahre-Vibes" ist. Er lobt auch Jared Letos Darstellung von Skeletor

Collider-Autorin Perri Nemiroff scheint ebenfalls sehr zufrieden zu sein, auch wenn He-Man offenbar keine große Favoritin von ihr ist. Sie schreibt, dass sie "völlig mitgerissen wurde" und fährt fort: "Es ist geradezu lächerlich, aber lächerlich funktioniert, wenn Cast und Crew vollständig verstehen, welche Art von Film sie machen, und begeistert sind, alles zu geben, um ihn zum Leben zu erwecken."

Unter denen, die den Film gesehen und bewertet haben, finden wir auch die bereits erwähnte Collider-Kollegin Maggie Lovitt, die sagt, es sei ein "Film voller Leben und Spaß, dass man wirklich nicht will, dass er endet" – bevor er andeutet, dass das Ende etwas wirklich Besonderes ist.

Kenzie Vanunu von Offscreen Central scheint ebenfalls überzeugt und zieht die schwere Artillerie, als er erklärt, dass "Masters of the Universe einer der besten Filme zu sein, die ich dieses Jahr gesehen habe, nicht auf meiner Bingokarte stand, aber hier sind wir."

Eine weitere Person, die sehr überzeugt ist, ist ComicBook.com Rezensent Chris Killian, der es für einen warmen und gemütlichen Film hält, der eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist: "Es ist verrückt, dass dieser Film existiert, aber ich bin so froh, dass er existiert. Ich hatte die ganze Zeit das größte Lächeln im Gesicht."

Der freischaffende Journalist Scott Menzel ist ebenso überzeugt und schreibt, dass "Masters of the Universe vielleicht die größte Überraschung des Sommers wird", und er fand den Film von Anfang bis Ende unterhaltsam: "Masters of the Universe ist alles, was dieses Kind aus den 80ern wollte und noch mehr. Es ist herrlich campy, unglaublich unterhaltsam und macht von Anfang bis Ende ununterbrochen Spaß."

Viele weitere haben den Film gesehen, und der allgemeine Konsens scheint tatsächlich zu sein, dass Travis Knight es geschafft hat, einen wirklich unterhaltsamen Film basierend auf den alten Actionfiguren von Mattel zu schaffen, der zudem die positive Stimmung der 80er Jahre wiederholt hat. Viele heben auch den Soundtrack des Films hervor, der etwas wirklich Besonderes zu sein scheint.

Wirst du selbst Masters of the Universe im Kino schauen?