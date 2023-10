Die ersten durchgesickerten Karten für Call of Duty 2024 sind da

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III ist vielleicht noch nicht einmal draußen, aber wir haben bereits einen offensichtlichen Leak für das nächste Spiel der Reihe gesehen.

Wie auch immer Call of Duty 2024 tatsächlich heißen wird, anscheinend wird es einige klassische Karten zurückbringen. Wir werden nämlich Massenvernichtungswaffen aus Call of Duty: Black Ops und Grind aus Call of Duty: Black Ops 2 sehen. Dieser Leak stammt von COD_Perseus und wurde von Insider Gaming bestätigt.

Das bedeutet nicht, dass es zu 100% bestätigt ist, aber wenn man bedenkt, dass Call of Duty in den letzten Jahren immer mehr in Richtung Nostalgie tendiert hat, wären wir nicht überrascht, wenn sich dies als wahr herausstellen würde. Wir wissen bereits, dass Call of Duty: Modern Warfare III alte Karten aus dem Originalspiel remastern wird.

Welche klassischen Treyarch-Karten möchtest du wieder sehen?