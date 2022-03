Die ersten drei Level von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin dürfen PS4- und PS5-Spieler schon heute ausprobieren

HQ

Etwas mehr als eine Woche vor der Veröffentlichung von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bereiten sich Team Ninja und Square Enix darauf vor, eine weitere Demoversion des Spiels unter die Leute zu bringen. Spieler auf PS4 und PS5 dürfen sich im Laufe des Tages an den ersten drei Leveln des vollständigen Abenteuers versuchen und dabei sogar auf Online-Funktionen zugreifen. Damit sich eure Mühen auszahlen, lassen sich Speicherdaten in die Vollversion übertragen.

Im Playstation-Blog spricht Producer Jin Fujiwara von Square Enix über grundlegende Dinge, die Spieler vor dem Beginn ihres Abenteuers wissen sollten. Stranger of Paradise folgt einem raubeinigen Protagonisten durch Dungeons, die sich thematisch an Motive aus frühen Ablegern der JRPG-Serie orientieren. Es handelt sich um ein Actionspiel aus dem Subgenre der Soulslikes, dementsprechend müsst ihr schnelle Reflexe und etwas Durchhaltevermögen mitbringen. Im Gegensatz zu Dark Souls und Co. wird das Spiel unterschiedliche Schwierigkeitsoptionen anbieten, aber ihr werdet vermutlich trotzdem vermöbelt, wenn ihr unvorsichtig seid.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll 40 Stunden Spielzeit bieten und darüber hinaus jede Menge Nebenmissionen beinhalten. Es gibt 30 Charakterklassen, die Variationen der Jobsysteme aus den Rollenspielen sind. Team Ninja packt also jede Menge Inhalte in ihr neues Projekt und deshalb könnte es sich für einige von euch lohnen, sich schon vorab mit dem Game zu beschäftigen.