Die ersten Details von The Last of Us: Part III sind durchgesickert

Es gab eine frustrierende Ambivalenz und Mehrdeutigkeit in der Art und Weise, wie Naughty Dog mit den Fans über The Last of Us: Part III sprach. Zuerst bestätigte das Studio, dass sich das Spiel natürlich in der Entwicklung befindet, nur um erst letzten Monat zu erklären, dass es eine Chance gibt, dass es nie passieren wird. Angesichts des großen Erfolgs beider Spiele und der HBO-Adaption ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nie ein drittes geben wird, natürlich äußerst gering, und jetzt hat Brancheninsider Daniel Richtman die ersten Informationen über die Geschichte und die Charaktere erschnuppert. Anscheinend wird es im dritten Teil um eine neue Gruppe von Charakteren gehen, die in einem anderen Teil der USA leben, in einem alten viktorianischen Herrenhaus zusammengepfercht sind und ihr Bestes geben, um die aktuelle Zombie-Apokalypse zu überleben. Dies wird natürlich unweigerlich mit der Geschichte von Ellie zusammenhängen, die am seltsam schönen, traurigen Ende des zweiten Spiels allein in diesem Haus zurückgelassen wird.

"Ein Teil der Handlung wird sich um eine Gruppe von Aasfressern drehen, die am Rande einer postapokalyptischen Stadt überleben und in einem viktorianischen Haus zusammengepfercht sind, das ihnen als Basis dient."

Druckmann & Co haben offenbar an diesen neuen Charakteren gearbeitet, wobei Val Gerüchten zufolge die neue Protagonistin sein soll.

• Val - Weiblich, Anführerin der Gruppe.

• Ezra - Männlich, ehrgeizig und will die Kontrolle von Val übernehmen.

• Mason - Männlich, ein ehemaliger Soldat, der zwischen der Loyalität zu Ezra und dem Schutz des Hauses hin- und hergerissen ist.

• Lucas - Männlich, charmant, aber mit einer dunklen Seite, die zum Vorschein kommt, wenn er sich einem anderen Aasfresser nähert.

• Gracie - Weiblich, 18-25 (noch keine weiteren Details).

Wie klingt das für Sie?