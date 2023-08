Die ersten Bilder zu Mike Flanagan's The Fall of the House of Usher gibt es hier

Mike Flanagan hat sich zu einem der aufregendsten Regisseure von Netflix entwickelt, da er im Laufe der Jahre die Entstehung von The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor sowie Midnight Mass und The Midnight Club geleitet hat. Was der Filmemacher für 2023 auf Lager hat, haben wir jetzt einige Bilder, die genau das zeigen.

Diese Serie, die unter dem Namen The Fall of the House of Usher bekannt ist, wird eine Adaption der Werke von Edgar Allan Poe sein und Carla Gugino und Mark Hamill als Teil der Besetzung sehen.

Die Serie wird am 12. Oktober 2023 auf dem Streamer debütieren, und während wir auf einen vollständigen Trailer warten, können Sie sich unten einige erste Bilder ansehen.