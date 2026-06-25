Die ersten Bilder und die Handlungszusammenfassung der Ghostbusters Zeichentrickserie Night Shift wurden geteilt

Das Annecy Film Festival hat den Fans in den letzten Tagen eine Menge Neuigkeiten und Informationen rund um Animation geliefert, viele davon von Netflix. Der Streamer bleibt ein erstklassiger Ort für Animationen, und dies wird 2027 fortgesetzt, wenn die Serie Ghostbusters: Night Shift startet.

Dieses Projekt ist eine Fortsetzung von Ghostbusters II, da es einer Besetzung von New Yorkern aus dem Jahr 1994 folgt, die ihre Ängste überwinden und eine Gruppe von Geistern abwehren müssen, um den Big Apple erneut vor übernatürlichen Eindringlingen zu schützen.

Die offizielle Handlungszusammenfassung bietet zusätzliche Tiefe und Farbe und fügt Folgendes hinzu: "New York City, 1994. Fünf Jahre nachdem die Ghostbusters mit der Freiheitsstatue spazieren gegangen sind, trifft eine neue übernatürliche Bedrohung den Big Apple. Jetzt muss eine Gruppe kämpferischer New Yorker sich anziehen, sich ihren Ängsten stellen und ein paar Geister jagen."

Wir kennen den festen Premierentermin für Ghostbusters: Night City noch nicht, außer dass es 2027 auf Netflix startet, aber unten können Sie einige frühe Bilder des Projekts sehen.