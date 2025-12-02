Die ersten Bilder und Details des Lego- und Stranger Things-Megasets 'The Creel House' sind durchgesickert

HQ

Wir sind vielleicht noch nicht vollständig darüber informiert, aber in einem Monat wird Stranger Things fertig und fertig sein. Die Serie, die seit mehr als einem Jahrzehnt die Motoren der Fernsehfiktion antreibt, endet am 1. Januar mit ihrer letzten Folge, wird aber keineswegs das Ende ihrer Geschichte sein, die in anderen Spin-offs fortgesetzt wird und natürlich mit mehr Spielzeug und Merchandising.

Lego und Stranger Things sind sich keine Fremden, und das 75810 The Upside Down-Set aus der ersten Staffel der Serie war eines der größten Lego-Sets bisher, und es sieht so aus, als würde die nächste Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken noch größer werden.

Alle möglichen Bilder und Videos sind gerade online geleakt vom nächsten großen Lego- und Stranger Things-Set, The Creel House, das das ikonische Gebäude zeigt, in dem ein Teil der Handlung in der fünften und letzten Staffel der Serie stattfindet. Laut Informationen von Bricks Up wird das 11370 Stranger Things: The Creel House ein 2.593-teiliges Set sein, das £269,99/€299,99 kostet (£100/€100 teurer als The Upside Down) und am 1. Januar 2026 in den Handel kommt.

Neben dem Bau von Henry Creels Kolonialhaus wird es auch 13 Lego-Minifiguren enthalten, die auf den Figuren Maxine (Max) Mayfield, Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Eleven (Jane Hopper), Steve Harrington, Robin Buckley, Dustin Henderson, Nancy Wheeler, Jonathan Buyers, Will Buyers, Holly Wheeler, Mr Whatsit und Vecna basieren. Außerdem können Sie zwei Fahrzeuge bauen: Steve Harringtons Auto und den blauen WSQK-Van vom lokalen Radiosender, den die Gruppe nutzt, um sich in der Stadt Hawkins fortzubewegen.

Wirst du dich im neuen Jahr mit diesem Super-Lego- und Stranger Things-Set verwöhnen?

